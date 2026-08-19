Real Madrid : José Mourinho dévoile pourquoi il n’a pas voulu recruter Rodri

En Espagne, la signature de Rodri (30 ans) au FC Barcelone est saluée par tous les observateurs. Le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde souhaitait rentrer au pays après sept ans passés à Manchester City et son voeu a donc été exaucé. Cependant, quand le milieu de terrain a fait passer son envie de revenir au bercail, il semblait surtout promis au Real Madrid. Madrilène de naissance, Rodri ne cachait pas son envie de porter la tunique merengue, sauf que la Casa Blanca n’a pas affiché un grand entrain au moment de passer à l’action. Certains médias assurent d’ailleurs que le club de Florentino Pérez n’a même pas mis 40 M€ sur la table. Résultat : le Barça en a profité et s’est offert le joueur en échange de 60 M€ (hors bonus).

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«Les victoires, ça se joue sur le terrain, ce sont les titres»

Présenté hier aux médias, le principal intéressé a logiquement été interrogé sur son choix. « J’avais d’autres options, mais le Barça était la première, et je l’ai fait savoir à Laporta. La première chose c’était de comprendre que mon étape dans mon club (Manchester City, NDLR) était terminée, et il fallait trouver une porte de sortie. J’ai mis du temps à l’assimiler. C’est le club le plus spécial où j’ai été. J’ai étudié et analysé les options, il y avait de très gros clubs intéressés. Avec ma famille et mes proches, on a pris celle qu’on pense être la meilleure décision. Mes décisions sont toujours liées à un enjeu sportif ».

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol.



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Depuis, José Mourinho est sorti du silence dans l’émission El Chiringuito pour rétablir ses vérités. Habitué à lâcher des punchlines, le Portugais a répondu à ceux qui considèrent que le Barça a remporté une grande victoire sur Madrid dans ce dossier. « Les victoires, ça se joue sur le terrain, ce sont les titres. C’est là que se trouvent les victoires. » Ensuite, à l’heure où Hansi Flick aura donc la possibilité d’aligner un milieu de terrain composé de Pedri, Dani Olmo et Rodri, Mourinho estime que son équipe n’a pas besoin de l’ex-Valencian.

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«Rodri ne me manque pas»

« Non, Rodri ne me manque pas. Nous avons des solutions, nous avons de la qualité, nous avons des joueurs que l’on observe et que l’on analyse peut-être à l’aune de ce qu’ils ont accompli, mais j’aime à penser que j’ai la capacité de faire progresser les joueurs. Qu’un joueur qui est tel aujourd’hui puisse devenir un joueur différent demain. Oui, je lui ai parlé à deux reprises et le Real Madrid lui a fait une très bonne offre. Je pense que nous entretenons d’excellentes relations avec Manchester City. Sans négocier avec Manchester City, le club a pris contact avec Rodrigo et lui a fait une offre importante », a-t-il indiqué, avant de conclure.

« Rodrigo a eu des hésitations, il a hésité… et les hésitations de Rodrigo m’ont fait douter à mon tour. C’est un joueur extraordinaire et il s’est montré très correct avec nous, je n’ai rien de négatif à dire à son sujet. Mais le Real Madrid est d’une telle envergure qu’il ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs qui y réfléchissent à deux fois. Vous le contactez et le joueur vous demande : « Quand est-ce que je dois venir ? ». C’est un peu ça, le principe. Rodrigo s’est très bien comporté avec nous, je lui souhaite bonne chance. Pas trop de chance, évidemment. Mais je lui souhaite bonne chance. »