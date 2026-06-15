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Coupe du Monde

EdF : Kylian Mbappé ne sera pas à la conférence de presse

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé face au Brésil @Maxppp
France Sénégal

Ce mardi à 21 heures, l’équipe de France débute sa Coupe du Monde 2026 en affrontant le Sénégal. Didier Deschamps sera présent à 16h30 pour la conférence de presse de veille de match, accompagné en temps normal par son capitaine Kylian Mbappé. Or, ce n’est pas ce dernier qui lui tiendra compagnie au MetLife Stadium, mais N’Golo Kanté, explique L’Equipe.

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Et ce n’est visiblement pas pour une histoire de distribution de parole, puisque Mbappé avait prévenu qu’il ne tiendrait pas toutes les conférences de veille de match. Plutôt une histoire de récupération. En effet, le stade est éloigné du centre d’entraînement de l’équipe de France et oblige le sélectionneur et son joueur de passer plusieurs heures en voiture. C’est donc pour éviter ce désagrément à Mbappé que la FFF a choisi un autre joueur en la personne de N’Golo Kanté, qui ne sera a priori par titulaire face au Sénégal mardi soir.

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