Ballon d’Or 2025 : l’Espagne scandalisée pour Fabian Ruiz et Pedri

Comme chaque année, l’élection du Ballon d’Or suscite beaucoup de réactions et des polémiques. Cette fois, la cérémonie n’a même pas commencé et l’Espagne est déjà confuse. Nos voisins ibères espèrent toujours que Lamine Yamal parviendra à coiffer Ousmane Dembélé au poteau pour remporter son premier Ballon d’Or. En attendant, le classement de la plus prestigieuse des récompenses individuelles fait déjà jaser de l’autre côté des Pyrénées. Tout a débuté sur les coups de 18h quand le nom de Fabian Ruiz est sorti à la 24e place. Le milieu de terrain parisien devance Denzel Dumfries, mais a été devancé par Jude Bellingham, Alexis Mac Allister et Serhou Guirassy. Une surprise pour AS : « La liste en temps réel : voici le top 10 sans Fabian (Ruiz), Vini, ni Pedri ! »

Un avis relayé par Aritz Gabilondo, rédacteur en chef de la section football international de AS, qui a déclaré : « Fabián Ruiz à la 24e place et Pedri à la 11e. Difficile à accepter. » Pour les Espagnols, voir un élément aussi important du PSG se classer, par exemple, derrière un Bellingham moins en vue avec le Real Madrid étonne. « Il a tout gagné et a joué un rôle clé dans tous les tournois. Pourtant, Fabián Ruiz (8 buts, 11 passes décisives) n’a obtenu que la 24e place au Ballon d’or. Il n’est même pas dans le top 10. C’est une honte », a, de son côté, écrit le journaliste d’El Chiringuito Gonzalo Tortosa.

Cole Palmer visé

Vers 19h20, nouveau coup de théâtre pour l’Espagne. On attendait le dernier nom de la série des joueurs classés de la 15e à la 11e place quand celui de Pedri est sorti. Onzième, le Blaugrana devance Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Désiré Doué et Viktor Gyökeres. Là encore, personne ne comprend. « Incroyable, Pedri et Lewandowski hors du top 10. Injustice envers Pedri. Le cas de Pedri est scandaleux. Le Canarien, avec la permission de Vitinha, est le meilleur milieu de terrain du monde. Son talent guide le Barça à chaque match et il méritait d’être beaucoup mieux classé. Sur le plan collectif, il a remporté la Liga, la Coupe et la Supercoupe et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec le Barça. Avec l’équipe nationale espagnole, il a disputé la finale de la Ligue des Nations », souligne Sport.

« Pedri en dehors du top 10 ! » exulte Mundo Deportivo. L’absence du milieu du Barça du top 10 agace d’ailleurs énormément. Considéré comme le maître à jouer des Blaugranas, fondamental dans le doublé Liga-Coupe du Roi et auteur d’une excellente campagne de Ligue des Champions (demi-finale), Pedri aurait dû être mieux récompensé que certains membres du top 10. Les Espagnols ne visant pas vraiment les cinq joueurs du PSG, mais plutôt le jeune attaquant de Chelsea, Cole Palmer. L’Anglais a certes remporté la Ligue Europa Conference et la Coupe du Monde des Clubs, mais ces deux compétitions n’ont pas vraiment la même force de résonance en Espagne que le parcours du Blaugrana.