OM : Roberto De Zerbi répond aux critiques sur le mercato
Alors qu’il vient d’assurer qu’il restait en poste à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a longuement été questionné sur les problèmes du club phocéen depuis le début de la saison, au sortir de la débâcle à Bruges (0-3). L’Italien assure que tout le monde a sa part de responsabilité et assure que le changement de joueurs lors des deux derniers mercatos n’est pas un sujet.
«Quand on perd, tout le monde perd. Tout le monde a sa part de responsabilité. Je ne critique absolument personne. On a construit une équipe forte. On a vendu des joueurs mais on en a acheté d’autres. Si les onze joueurs se connaissent, ça aide. L’histoire le prouve. Il y a des exceptions comme Lens qui a changé beaucoup de joueurs mais tout de suite trouvé l’alchimie. L’OM a beaucoup changé son effectif au cours des dernières années. On a une équipe mais qui a besoin de temps. Pour être compétitif, il faut de la cohésion», a-t-il assuré.
