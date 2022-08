BL : l'Union Berlin enfonce le RB Leipzig et prend la tête

Accroché par Stuttgart (1-1) et Cologne (2-2) lors des deux premières journées de championnat, le RB Leipzig voulait rebondir en déplacement sur la pelouse de l'Union Berlin pour le compte de la 3e journée de Bundesliga. De son côté, le club de la capitale restait sur une victoire contre le Hertha (3-1) et un nul contre Mayence (0-0). Ce duel a tenu ses promesses et l'Union Berlin a su prendre le meilleur sur les Saxons.

Porté par son duo Jordan Siebatcheu - Sheraldo Becker, le club rouge et jaune trouvait le score peu après la demi-heure de jeu sur un but du premier avec une passe du second (1-0, 32e). Dans la foulée, les rôles changeaient avec Jordan Siebatcheu qui permettait à Sheraldo Becker de marquer (2-0, 38e). Longtemps bousculé, le RB Leipzig a néanmoins réduit le score sur un centre de David Raum repris victorieusement par Willy Orban (2-1, 83e). Avec cette victoire, l'Union Berlin prend provisoirement la tête de la Bundesliga alors que le RB Leipzig ne décolle pas.