Un journaliste pro-Real démonte le club à cause de Mbappé

La bourde du Real Madrid avec le genou de Kylian Mbappé fait le tour du monde, et on peut le dire, le club de la capitale espagnole s’est ridiculisé. En Espagne, les critiques pleuvent sur les Merengues, et le célèbre journaliste Alfredo Relaño a lui aussi livré son analyse de la situation au micro de la Cadena COPE.

La suite après cette publicité

« On parle d’un joueur qui, quoi qu’il fasse, ça va devenir une information énorme au niveau mondial. Et ce qu’il s’est passé… Heureusement que ce n’était pas une opération, et juste un diagnostic. Ils lui ont mis les deux jambes dans le même tube, dans le même scanner, et ils ont regardé le mauvais genou, c’est réellement comique. Imagine si ça avait été une opération ? J’espère qu’ils auraient opéré le bon genou ! Sinon ça aurait été un truc de fou. C’est l’épisode le plus ridicule de l’histoire du Real Madrid, digne de Pepe Gotera et Otilio (une BD espagnole dans laquelle les personnages enchaînent les gaffes, NDLR) », s’est-il emporté.