Liga : le Barça rebondit en battant Girona dans la douleur

Le Barça devait se racheter une conduite deux semaines après l’humiliation subie à Séville (4-1). Et même si la victoire face à Girona (2-1) a tardé à se dessiner ce samedi, elle a au moins montré le caractère dont était capable de faire preuve cette équipe, même dos au mur. Longtemps mise en échec par le 18e de Liga, le club catalan s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre grâce à Ronald Araujo, pourtant inquiétant la majeure partie du match. Car oui, si cette opposition a permis de rappeler, s’il en était encore besoin, que Lamine Yamal et Pedri étaient des joueurs générationnels, elle a aussi surtout mis en lumière la générosité de la défense barcelonaise, bien trop permissive encore ce soir. 15 minutes avaient suffi pour que les démons ressurgissent, mais heureusement, le Barça a le talent devant pour se permettre de marquer plus de buts que d’en encaisser.

Titulaire surprise pour son retour de blessure, Lamine Yamal a aussi montré que même amoindri, il restait un joueur capable de déséquilibrer n’importe quel bloc au monde. Moreno en a fait les frais jusqu’à la sortie du joueur de 18 ans en seconde période. Il était mystifié d’entrée par un grand pont du prodige barcelonais (7e), qui aura constamment semé le trouble balle au pied, mais moins à l’approche du but où la finition lui a fait défaut. Il n’empêche qu’il était quand même passeur décisif pour Pedri quelques instants plus tard. Au bout d’une longue séquence de possession durant laquelle Koundé nous aura même scotché par ses talents de technicien, Lamine Yamal fixait et trouvait Pedri dans la surface. L’Espagnol se retournait, caressait le ballon de son pied gauche dans la diagonale, et ajustait avec l’aide du poteau Gazzaniga, resté pantois et spectateur comme sa défense face au génie espagnol (13e). Si le Barça pouvait autant se reposer sur ses éléments offensifs que sur ses défenseurs, sa domination à l’échelle européenne ne souffrirait probablement d’aucune contestation. Mais sa gestion du hors-jeu, bancale, et son attentisme, ininterrompu, ont encore ouvert la voie à son adversaire aujourd’hui.

Araujo offre la victoire au Barça

A peine sept minutes après le but de Pedri, c’est cette passivité qui permettait à Axel Witsel, 36 ans, de s’offrir peut-être le but le plus marquant de sa carrière d’un retourné (20e, 1-1). On ne peut pas dire que le Barça n’avait pas eu les occasions pour se mettre à l’abri en première période, mais l’inverse aurait fonctionné aussi… Szczesny sauvait Barcelone devant Vanat après une nouvelle étourderie de Koundé (23e), Portu touchait le poteau en profitant d’un moment d’égarement de Pedri (24e), quand Bryan Gil et Axel Witsel croquaient la feuille de match avant la pause. En face, Gazzaniga sortait le grand jeu sur une reprise de de Jong, tandis que sa barre le sauvait sur un coup franc surpuissant de Rashford.

Revenu de blessure et entré à la pause à la place du tout jeune Toni Fernandez (17 ans), pour qui le costume de titulaire semblait encore trop grand, Fermin Lopez aura apporté un peu de vie dans cette rencontre, même si elle n’en manquait pas. Plein de fougue et de personnalité, le milieu espagnol était contré une première fois puis heurtait le poteau sur sa seconde tentative (52e). Cubarsi n’avait pas plus de réussite que lui puisque son but était refusé pour un hors-jeu (61e), alors que Roony Bardghji enflammait la rencontre par ses dribbles, mais manquait souvent de précision dans le dernier geste. Girona ne profitait pas des boulevards béants laissés dans le dos de Cubarsi et Araujo, et la punition arrivait finalement des pieds du héros le plus inattendu : Ronald Araujo, qui n’aura vraiment pas incarné l’assurance tous risques dans son rôle de défenseur, mais qui aura donc brllé comme attaquant. L’Uruguayen restait aux avant-postes et réceptionnait un centre de de Jong au premier poteau pour inscrire le but de la victoire à la 90+3e. Une joie que Flick, expulsé, n’aura pas vraiment pu vivre en direct. Mais l’Allemand se satisfera du résultat. Le Barça reprend provisoirement la tête du championnat. Le Real Madrid, qui jouera demain face à Getafe, a un point de retard.