L’OL recrute Felix Bacher

L’Olympique Lyonnais a des fourmis dans les jambes cet été. Il faut dire qu’avec une place à aller chercher pour la Ligue des Champions, les pensionnaires du Groupama Stadium devaient vite se renforcer. Paulo Fonseca a accueilli plusieurs renforts, à l’image de Mads Bidstrup, Kail Boudache, Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville et Loïs Openda. Mais le technicien portugais veut encore des recrues.

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Il a expliqué attendre un milieu de terrain supplémentaire. Un numéro 6 de préférence. Mais les Gones souhaitent aussi solidifier leur défense, même si des éléments comme Moussa Niakhaté ou Clinton Mata tiennent la baraque. Il y a quelques jours, nous vous avons ainsi dévoilé que l’OL suivait la piste menant à Felix Bacher. Un roc d’1m90 peu connu du très grand public.

Un nouveau coup au Portugal

Âgé de 25 ans, cet Autrichien a fait l’essentiel de sa carrière au pays avant de porter les couleurs de Fribourg puis de revenir dans le Tyrol. Depuis 2024, il évolue à Estoril au Portugal. L’an dernier, il a participé à 35 matches toutes compétitions confondues (2 buts). L’occasion pour lui de taper dans l’œil de l’OL, qui a un scout basé au Portugal et en Espagne. Son profil a séduit à Lyon, où on a décidé de le recruter.

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Un nouveau combattant entre dans l'arène : l'homme de fer ⚔🛡



Bienvenue Felix ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/FlJ4b8ssu7 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026

L’OL vient d’ailleurs d’officialiser son arrivée par le biais d’un communiqué de presse. «Le défenseur autrichien Felix Bacher s’engage avec l’OL jusqu’en 2031. L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur autrichien Felix Bacher, en provenance du GD Estoril Praia, pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le montant du transfert s’élève à 4,3 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 0,8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.». Il va à présent découvrir la Ligue 1 avec les Lyonnais, qui s’arment à moindre coût pour tenter de réaliser de nouveau une belle année. Après Afonso Moreira (parti au Bayer Leverkusen) et Ruben Kluivert, Lyon continue de trouver son bonheur au Portugal.