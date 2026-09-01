Ça bouge en Ligue 1 pour Warren Bondo

Arrivé à l’AC Milan en janvier 2025 après une grosse première partie de saison avec Monza en Serie A, Warren Bondo (22 ans) pourrait désormais faire son retour sur les pelouses françaises. Le joueur formé à Nancy, qui avait quitté son club formateur pour rejoindre Reggina en 2022, est courtisé en Ligue 1. Outre Lille ou Rennes qui avaient exprimé un intérêt au fil de l’été, Brest et Troyes (voire Monaco) sont à présent en lice pour l’accueillir en cette dernière journée de mercato.

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Selon nos informations, l’ESTAC, qui a vendu Sankhoun Diawara aux Rossoneri cet été, aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt. Si l’AC Milan privilégie un départ vers Sassuolo, Bondo, lui, donne sa préférence à la France. Ces dernières heures, le Stade Brestois a également manifesté un intérêt pour l’ancien international U20 tricolore, aussi proposé à l’AS Monaco. Le club de la Principauté n’est pas insensible à son profil mais doit d’abord vendre Lamine Camara (il n’y a pas encore d’accord avec Chelsea). Maxence Caqueret (26 ans) a été proposé à l’ASM, mais aux dernières nouvelles, Côme n’avait pas l’intention de se séparer de son joueur. Quant au Mexicain Erik Lira, il est annoncé très proche du club mais son arrivée reste soumise au départ de Balogun. Affaire à suivre.