Le Mans FC : Adil Bourabaa surveillé de près par le staff de l’Algérie

Révélation de ce début de saison de Ligue 1 avec Le Mans (4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives), Adil Bourabaa devra encore patienter avant de découvrir l’équipe nationale A de l’Algérie. Celui qui était capitaine des Espoirs lors du dernier rassemblement n’a pas été convoqué par Brahim Hemdani en vue des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, mais il s’agit d’un choix réfléchi. Le profil du milieu offensif plaît en interne, et ses prestations sont suivies depuis le début de saison.

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Selon nos informations, le staff du sélectionneur lui a envoyé un signal de confiance ces derniers jours. Bourabaa aurait très bien pu intégrer la liste des Verts dès cette trêve de septembre, mais les différentes parties ont jugé préférable que le joueur de 21 ans reste avec les Espoirs, dans le souci de poursuivre le travail initié par Rafik Saïfi. Pour rappel, de grosses échéances attendent la sélection U23 de l’Algérie avec deux stages successifs lors de cette trêve. Le premier se tiendra à Alger du 21 au 27 septembre, puis un second s’enchaînera en Afrique du Sud du 28 septembre au 6 octobre. Les Verts effectueront leur entrée en lice lors de la prochaine CAN dès le deuxième tour, en novembre. En cas de qualification, ils affronteront ensuite le gagnant du match entre le Mali et le vainqueur de Zimbabwe–Maurice, en mars 2027. Seuls le vainqueur et le finaliste de la CAN valideront leur billet pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, un objectif fixé par la FAF.