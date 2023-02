Ajax : Mohammed Kudus pas sanctionné par l’arbitre après son hommage à Christian Atsu

Voilà une image forte et pleine de bon sens à laquelle nous avons assisté ce dimanche lors de la victoire de l’Ajax Amsterdam face au Sparta Rotterdam (4-0). Alors que Mohammed Kudus inscrivait le quatrième but de son équipe, ce dernier a levé son maillot pour dévoiler un message à destination de Christian Atsu, tragiquement décédé dans le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie.

Une situation, qui, habituellement aurait du être sanctionné d’un carton jaune. Mais l’arbitre de la rencontre, Pol van Boekel, a décidé de ne pas infliger de sanction à l’encontre du milieu offensif ghanéen. Après le match, Kudus s’est exprimé au micro d’ESPN : « C’est plus important que les règles du football, c’est une question de vie ou de mort. L’arbitre a dit que ce n’était pas autorisé, mais il a compris la situation. Je lui en suis reconnaissant et je le respecte beaucoup. » Une décision exceptionnelle pour un fait exceptionnel.

