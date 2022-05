Man City : Pep Guardiola fracasse Patrice Evra

L'élimination de Manchester City, en demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, en a amusé plus d'un. À l'instar de Patrice Evra, ex-capitaine des Red Devils qui déclarait que «Manchester City a besoin de leaders, mais Guardiola ne veut pas de leaders. Il ne peut pas entraîner des joueurs avec de la personnalité. Il choisit ses équipes comme ça. Il l'a fait au Barça mais pour contrôler tout le monde. Quand les choses tournent mal, il décide toujours».

La suite après cette publicité

Une sortie qui avait beaucoup irrité les supporters des Cityzens après la déroute face aux Merengues. En conférence de presse ce vendredi, le technicien catalan a tenu à adresser une réponse à ses détracteurs. «C'était notre même caractère et cette même personnalité lorsque nous avons perdu à Madrid dans les deux ou trois dernières minutes. Les anciens joueurs spécialistes comme Berbatov, Seedorf et Patrice Evra, et ce genre de personne n’étaient pas là. J’ai joué contre eux, et je n’ai pas vu ce genre de personnalité quand je les ai détruits, quand on les a détruits, en finale de Ligue des Champions contre United», a-t-il expliqué en conférence de presse, faisant référence aux victoires en 2009 et 2011 avec le FC Barcelone.