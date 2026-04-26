Chelsea : 5 stars sont sur le départ !

Cet après-midi, à 16h, Chelsea défiera Leeds. Une rencontre entre deux formations historiques chez nos voisins anglais, et qui peut permettre de sauver la saison des Blues. Effectivement, cette demi-finale de FA Cup est la seule option pour les Londoniens de sauver une saison décevante, avec une terrible huitième position au classement de Premier League. Autant dire que la bande d’Enzo Fernandez sait déjà qu’elle ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine.

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En ce moment, sur les rives de la Tamise, on se projette déjà sur l’exercice 2026/2027, avec, forcément, le dossier de l’entraîneur comme principal sujet de discussion. Liam Rosenior démis de ses fonctions, c’est Calum McFarlane qui devrait assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, et l’arrivée du futur numéro 1. Andoni Iraola, l’entraîneur de Bournemouth, fait partie des grands favoris, alors que le nom d’Oliver Glasner (Crystal Palace) revient lui aussi régulièrement.

Chelsea risque de perdre gros

Et on le sait, ça va aussi bouger dans l’effectif. Ce week-end encore, de nombreuses informations évoquant la fuite de certains talents pullulent, ces derniers visant de meilleurs challenges sportifs, ou étant en tout cas convoités par des clubs de standing supérieur. Il faut aussi dire que sans les revenus liés à la Ligue des Champions, la sanction de l’UEFA ou encore le fair-play financier anglais qui est de plus en plus strict, des gros départs semblent inévitables. Selon The Sun, Alejandro Garnacho est par exemple sur le marché, et a de grandes chances de faire ses valises un an après son arrivée seulement.

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« Des joueurs comme Cole Palmer, qui n’a pas bien joué cette saison, ou Enzo Fernandez, vont vouloir partir. Marc Cucurella, Joao Pedro, qui a eu une saison fantastique, aussi. Ils vont partir car le club n’est pas en Ligue des Champions », a pour sa part lancé l’ancien coach et consultant Tim Sherwood sur Sky Sports. Il faut dire que les rumeurs évoquant un départ de Palmer vers Manchester United ont repris outre-Manche, alors qu’Enzo Fernandez est convoité par des clubs comme le Real Madrid et Manchester City. Affaire(s) à suivre…