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UEFA Europa League

OL - Crystal Palace : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pierre Sage @Maxppp
Lyon Crystal Palace

Ce jeudi, on poursuit la deuxième journée de Ligue Europa avec un sacré choc entre l’Olympique Lyonnais et Crystal Palace. Après une victoire 2-1 contre Anderlecht, les Lyonnais veulent enchaîner. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif dans les cages derrière Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Corentin Tolisso, Tyler Morton et Noah Nartey. Devant, Khalis Merah est soutenu par Ernest Nuamah et Keito Nakamura.

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De leur côté, les Eagles s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Walter Benitez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Axel Disasi, Chris Richards et Jaydee Canvot en défense. Adam Wharton et Quinten Timber composent l’entrejeu avec Oscar Mingueza et Tyrick Mitchell qui officient comme pistons. Devant, Jørgen Strand Larsen est en attaque avec Yeremi Pino et Ismaïla Sarr à ses côtés.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-3-3
Officielle

Crystal Palace :

Crystal Palace

3-4-2-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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