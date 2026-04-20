«Arrêtons d’être le pays du thé» : un international marocain se paye les supporters algériens

Éliminé aux portes de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF après le nul (1-1) concédé face à l’USM Alger, quelques jours après un (0-0) à l’aller, l’Olympic Club de Safi a vu son parcours s’arrêter dans un climat tendu. Au coup de sifflet final, le gardien marocain Youssef El Motie n’a pas caché sa colère, dénonçant l’envahissement du terrain et les incidents provoqués selon lui par des supporters algériens, qui auraient entraîné un retard d’environ 80 minutes du coup d’envoi.

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Le portier en a profité pour adresser un message à peine voilé aux autorités et à l’opinion publique marocaine. «Ce qui nous est arrivé lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations se répète aujourd’hui. Qui a permis à ce public algérien d’entrer au Maroc ? Assez de ce comportement ! Réveillez-vous un peu ! Chez eux, il nous ont pris nos passeports, ils nous ont arrêtés. On nous laisse à même le sol dans leur aéroport. Faut arrêter d’être le pays du thé, de ramener des bus gratuitement et des dattes et du lait». Le message est passé.