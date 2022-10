Manchester United - Tottenham : les compositions officielles

La Premier League se poursuit avec le choc entre Manchester United et Tottenham (un match à suivre en direct sur FM, coup d'envoi 21h15). Tenus en échec dimanche face à Newcastle (0-0), les Red Devils, après un début de saison manqué, naviguent au sixième rang du championnat avec seize points et neuf matches joués. Les Spurs, eux, sont troisièmes après dix matches disputés, dont sept succès, et totalisent vingt-trois points au compteur. Pour les hommes de Ten Hag, il s'agit donc d'une rencontre importante afin de ne pas se faire distancer par les Londoniens alors que pour ceux de Conte, ce match pourrait leur permettre de mettre la pression sur Arsenal, leader de Premier League avec 27 points.

Pour cette rencontre, Erik ten Hag, le coach de United, n'effectue qu'un seul changement après le nul face à Newcastle puisque Cristiano Ronaldo retrouve le banc au profit de Rashford. Pour le reste, c'est du classique avec notamment Varane en défense centrale ou encore Casemiro à la récupération. Capitaine, Bruno Fernandes sera en soutien de Rashford avec Antony et Sancho sur les côtés. Chez les Spurs, Antonio Conte effectue également un changement, après la victoire face à Everton (2-0), avec l'entrée dans le onze de Bissouma à la place de Richarlison. L'entraîneur italien renforce donc son milieu pour cette rencontre. Lloris, capitaine, est bien entendu titulaire alors que devant Son évoluera en soutien de Kane.

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Fred – Antony, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford

Tottenham : Lloris – Romero, Dier, Davies – Doherty, Bentancur, Bissouma, Hojbjerg, Perisic – Son, Kane.