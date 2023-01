Lens : Seko Fofana rejette toute pression face au PSG

Alors que le RC Lens accueille le PSG au stade Félix Bollaert, ce dimanche soir, le capitaine lensois Seko Fofana espère une grande performance collective dans cette affiche pour remettre l’équipe sur de bons rails dans cette reprise de championnat après la trêve internationale et les fêtes de fin d’année : «Ça va être un match exceptionnel. Il y a ce réveillon que beaucoup vont passer en famille. Les gens vont vouloir enchaîner par une nouvelle belle soirée et venir assister à du grand spectacle. On va essayer de mettre tout sur ce match et de faire une grande performance. Personnellement, je me prépare comme si c’était un match normal. Mais il est vrai que cela reste une grande équipe. Ils sont premiers. Il y a énormément de pression face à ce genre d’adversaire. On va rester le plus naturel possible pour être à la hauteur», a déclaré l’Ivoirien dans un entretien pour L’Equipe.

Lié aux rumeurs avec le club de la Capitale depuis plusieurs mercatos, Fofana a finalement prolongé avec Lens l’été dernier. Une rencontre qui sonne différemment pour le joueur : «Je n’ai pas pensé au PSG, mais à être régulier tout une saison. On a la chance d’être deuxièmes. On ne peut pas rivaliser avec le PSG sur toute une saison. Mais on peut être fiers de ce que l’on fait et continuer sur ces bases», a ensuite conclu le joueur de 27 ans. Une rencontre qui sent bon la poudre, alors que les Sang et Or affichent huit victoires en huit matchs à domicile.

