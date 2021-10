Nice-OL : le coup de gueule de Léo Dubois

Scénario incroyable à l'Allianz Riviera ! Mené 2-0 par un Olympique Lyonnais costaud, serein et séduisant sur le plan collectif, l'OGC Nice a finalement tout renversé en dix minutes pour l'emporter au bout du temps additionnel (3-2). Entré en jeu, Atal a changé le cours de cette rencontre en inscrivant le but de l'espoir et en provoquant le penalty menant à l'égalisation de Delort. Sous pression et réduit à dix après l'expulsion de Kadewere, les hommes de Peter Bosz ont finalement craqué dans les tous derniers instants sur un but de Guessand, opportuniste pour crucifier Lopes et entrainer la rage de Leo Dubois, interrogé au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre.

«Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, on a la maîtrise, on les domine, on mène de deux buts et on disjoncte complètement, il faut se remettre en question, qu’on progresse mentalement, techniquement ce n'est pas le problème mais on a été moins bon mentalement, on a pété les plombs, on s’est mis dedans, il faut grandir mentalement, on doit se remettre en question, ca me fait chier, on bosse tous les jours pour avoir une équipe soudée et sereine et on perd le fil, il faut se remettre au travail et reprendre des points mais aujourd’hui on s’est mis dedans sur le sujet mental.» Des mots forts résumant la fragilité lyonnaise qui a perdu 8 points après la 80e minute de jeu cette saison en Ligue 1, soit au moins le double de toute autre équipe...

