CdM 2026 : le but polémique de l’Allemagne contre l’Équateur

Il aura fallu à peine deux minutes avant de voir une première polémique éclater lors d’Équateur - Allemagne. 110 secondes après le coup d’envoi, Leroy Sané ouvrait le score sur un service de Florian Wirtz. Sauf qu’avant ce but, Alexsandar Pavlovic avait assené heurté le visage de Pedro Vite avec son pied.

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Leroy Sané frappe d’entrée et lance parfaitement l’Allemagne avant même les 2 minutes de jeu ⚽️⚡️

L’Allemagne mène 1-0.



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Aucune faute n’a finalement été sifflée, et les Allemands ont eu tout le loisir de poursuivre l’action, avant de marquer. Le joueur colombien est, lui, resté cloué au sol de longues secondes. Les Equatoriens ont égalisé depuis (1-1).