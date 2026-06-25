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Coupe du Monde

CdM 2026 : le but polémique de l’Allemagne contre l’Équateur

Par Jordan Pardon
1 min.
Leroy Sané @Maxppp
Équateur 1-1 Allemagne
winamax
1 3.55 N 2.80 2 2.05 bonus 100€

Il aura fallu à peine deux minutes avant de voir une première polémique éclater lors d’Équateur - Allemagne. 110 secondes après le coup d’envoi, Leroy Sané ouvrait le score sur un service de Florian Wirtz. Sauf qu’avant ce but, Alexsandar Pavlovic avait assené heurté le visage de Pedro Vite avec son pied.

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Aucune faute n’a finalement été sifflée, et les Allemands ont eu tout le loisir de poursuivre l’action, avant de marquer. Le joueur colombien est, lui, resté cloué au sol de longues secondes. Les Equatoriens ont égalisé depuis (1-1).

Pub. le - MAJ le
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