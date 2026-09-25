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Le Maroc intègre le top 5 du classement FIFA !

Par Josué Cassé
1 min.
Ayyoub Bouaddi avec le Maroc @Maxppp

Le Maroc poursuit son ascension au classement FIFA ! À la faveur du match nul concédé par le Brésil face à l’Australie, ce vendredi, les Lions de l’Atlas grimpent à la 5e place mondiale. Une progression historique pour le football marocain, qui continue de s’imposer parmi les meilleures nations de la planète.

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Avec cette 5e position, le Maroc égale surtout le meilleur classement jamais atteint par une nation africaine. Un rang que les Lions de l’Atlas partagent désormais avec le Nigeria, qui avait atteint cette même place en 1994. Une nouvelle page de l’histoire du football africain s’écrit pour le Maroc, qui devance désormais le Brésil et le Portugal.

Pub. le - MAJ le
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