Le Bayern recale sèchement le Barça pour l’un de ses cadres

Le Barça va devoir revoir ses plans pour renforcer sa défense lors du prochain mercato hivernal. Alors que Deco et Hansi Flick avaient activé la piste menant à Jonathan Tah selon Sport, le Bayern Munich a rapidement refroidi les ambitions catalanes. À la suite d’une rencontre entre Pini Zahavi, l’agent du défenseur allemand, et Max Eberl, directeur sportif bavarois, les dirigeants blaugranas ont essuyé un refus catégorique. Malgré un temps de jeu inférieur aux attentes depuis son arrivée, l’ancien joueur de Leverkusen est considéré comme un élément indispensable par Vincent Kompany.

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Cela complique sérieusement les recherches de Deco, qui souhaite offrir à Flick un défenseur expérimenté, capable de s’intégrer rapidement au système barcelonais, et d’encadrer Pau Cubarsí et Gerard Martín. Les contraintes financières du club limitent toutefois les possibilités sur le marché. La priorité reste donc de trouver un renfort immédiatement opérationnel, quitte à explorer d’autres pistes si aucun accord n’est possible. Le recrutement d’un jeune talent, initialement envisagé comme une solution secondaire, pourrait être réétudié en cas d’échec des négociations avec des profils plus expérimentés. Affaire à suivre…