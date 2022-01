Liverpool : Klopp répond aux questions sur Mohamed Salah

Présent à la CAN, et défait hier par le Nigeria, Mohamed Salah fait tout de même parler de lui dans son club de Liverpool. Plus tôt dans la semaine il a explicitement affirmé son désir de continuer du côté d'Anfield, demandant à ses dirigeants d'agir dans ce sens et de le récompenser justement pour tout ce qu'il a apporté au club depuis son arrivée en 2017. Présent en conférence de presse, son entraineur chez les Reds, Jurgen Klopp a évidemment été interrogé sur la situation de son ailier droit égyptien et le technicien allemand n'a pas caché son optimisme : «Je sais que Mo veut rester, nous voulons que Mo reste. Ces choses prennent du temps, mais je pense que tout est en place. Je suis très positif à ce sujet»

L'ancien manager de Dortmund sait que ce sont des situations qui prennent du temps mais que rien ne presse : «Ces choses prennent du temps. Il y a tellement de choses à faire, d'ailleurs il y a un agent tiers là aussi. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il a un contrat ici cette saison et la saison prochaine». Cependant Salah se plaint ouvertement, ce qui n'inquiète pas Jurgen Klopp «C'est juste la situation, mais tout va bien.C'est un joueur de classe mondiale, un grand garçon, qui a fait de grandes choses pour Liverpool et nous voulons le garder.»