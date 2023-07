Suivez la rencontre entre le PSG et Le Havre en live commenté

10' : Alioui est un peu seul pour venir presser la défense centrale du PSG. On reste sur un bloc médian du côté du Havre.

9' : Excellente sortie de balle des Parisiens avec notamment Fabian Ruiz qui réalise un une-deux très propre avec Kurzawa. Paris reprend sa marche vers l’avant dans le camp adverse.

8' : Kurzawa sanctionné pour un excès d’engagement sur Nego. Sur l’action qui suit, Hernandez concède un corner.

6': Les trois offesnifs parisiens permutent bien et cela crée des espaces pour leurs partenaires à l’image de Zaïre-Emery et Hakimi qui ont bien combiné sur le flanc droit. Corner pour Paris mais cela ne donne rien.

5' : Très belle sortie de balle côté du HAC initiée par Sanganté malgré un gros pressing parisien. Le deux équipes font jeu égal dans ces toutes premières minutes.

4' : Le jeune Lee Kang-In est très dsiponible et vient dans le coeur du jeu pour demander des ballons et se mettre en jambes dans ce début de partie.

3' :Zaïre-Emery vient chercher des ballons très bas, presque en pointe basse de ce milieu à 3. Les relais sont compliqués à trouver côté parisien face à un bloc adverse bien organisé.

2' : Les Havrais tentent de presser assez haut pour bloquer les relances courtes de Hernandez et Danilo vers leurs milieux.

1': Les joueurs du PSG récupèrent vite le ballon et font tourner calmement dans leur moitié de terrain.

1': Première période !

C’est parti pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Ce sont les Normands qui donnent le coup d’envoi de la partie.

Le match va débuter dans quelques instants désormais.

La rencontre débute dans un petit quart d’heure ici à Poissy.

Donnarumma victime d’un cambriolage

Le portier italien a été cambriolé à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gardien du PSG et sa compagne auraient été ligotés sous la menace d’armes. Le montant du butin dérobé est apparemment "important". D’après les proches de Donnarumma, malgré le choc, le Transalpin devrait participer à la tournée au Japon mais est absent aujourd’hui

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était lors d’un match amical en juillet 2020. Le PSG s’était imposé 9-0 avec notamment des buts de Neymar et Mbappé.

Neymar, Kimpembe, Nuno Mendes absents

Si le Brésilien et le Français, en reprise, devraient rapidement rejoindre le groupe parisien pour la suite des matches de préparation, c’est bien plus compliqué pour le latéral portugais. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines.

Les frères Mbappé tous les deux présents

Dans ce groupe élargi de 27 joueurs convoqués par Luis Enrique (26 sans DOnnarumma), les deux frères Mbappé sont bien peésents aujourd’hui. Si Kylian, noyé par les rumeurs, semble bien prêt à reprendre avec le PSG, Ethan lui, va vouloir montrer de quoi il est capable s’il veut espérer intégrer le groupe professionnel régulièrement.

Le Havre, ça bosse bien

Sous la houlette de Mathieu Bodmer, nouveau directeur sportif, le club normand a réussi une saison 2022-2023 sensationnelle. Avec un recrutement intelligent et un management à échelle humaine, la troupe de Luka Elsner a survolé le championnat de Ligue 2 une grosse partie de la saison pour finalement obtenir une montée dans l’élite, quasi inespérée en début d’exercice. Cette saison, on est reparti avec les mêmes bases. Certaons joueurs, comme Richardson ou Kongolo, sont partis, mais d’autres sont arrivés, sans que le club ne débourse trop d’argent.

Un mercato mouvementé côté parisien

Après de longues semaines d’attente, c’est finalement Luis Enrique qui a été désigné par le board du PSG pour succéder à Christophe Galtier. Sont arrivés en même temps que lui de nombreux joueurs à l’instar de Asensio, Ugarte, Skriniar, Hernandez, Lee Kang-In et le jeune Cher Ndour. À noter également le départ pour les États-Unis de Léo Messi, et le feuilleton estival Mbappé qui se poursuit. On attend toujours la signature d’un numéro 9 mais aussi de Bernardo Silva, courtisé depuis de longues semaines par le club de la capitale.

Le XI du Havre

Le XI de Paris

Duel entre champions

Champions de France de Ligue 1 la saison passée, le PSG affronte aujourd’hui le Havre, promu en première division après avoir remporté la Ligue 2 au bout d’une magnifique saison.

Bonjour à tous et à tous, bienvenue au nouveau centre d’entraînement du PSG!

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre pour le premier match de présaison des Parisiens, le troisième déjà pour les Havrais.