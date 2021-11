Portugal : retour de Renato Sanches, Danilo, Nuno Mendes et Anthony Lopes appelés

Le Portugal affronte l'Irlande et la Serbie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et, pour l'occasion, Fernando Santos a fait appel à Renato Sanches, de retour en forme avec le LOSC après sa blessure.

João Félix effectue également son retour. On retrouve également les Parisiens Danilo Pereira et Nuno Mendes et le Lyonnais Anthony Lopes dans cette liste aux côtés de l'incontournable Cristiano Ronaldo.

La liste

Gardiens : Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costa

Défenseurs : Diogo Dalot, Nelson Semedo, Danilo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes

Milieux : Palhinha, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, Renato Sanches

Attaquants : Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rafa, João Félix, Rafael Leão