Gary Neville demande à Manchester United de virer CR7 !

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo (37 ans) ne cesse de faire parler. Et pour cause. Après son interview choc et les nombreuses déclarations sulfureuses faites au sujet de Manchester United et de son retour à Old Trafford, le Portugais se retrouve au cœur de la polémique. Coéquipier de Gary Neville de 2003 à 2009, l'ancien attaquant du Real Madrid s'en était d'ailleurs pris à l'ancien latéral droit au cours de l'échange avec Piers Morgan. «C'est facile de critiquer, mais ils n'ont qu'une version, ils ne connaissent pas l'histoire dans sa totalité. (...) Mais ils ne sont pas mes amis. Ils ont leur job à la télé, ils doivent critiquer pour être encore plus célèbres. J'ai du mal à comprendre ça», avait notamment assuré le quintuple Ballon d'or.

Dans une interview à Sky Sports, Gary Neville n'a pas tardé à répondre, estimant que Cristiano Ronaldo ne devrait plus porter le maillot de Manchester United après cette sortie médiatique. «Non et je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière. Il n'aurait pas fait cette interview sinon. Il savait que cela ferait la Une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United. Je me demande ce qu'ils font au club parce que la réalité est qu'ils savent qu'ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils créent un précédent pour que n'importe quel joueur puisse les critiquer à l'avenir», a ainsi lancé celui qui a disputé 601 matches sous le maillot des Red Devils. Reste désormais à savoir comment se positionnera le club mancunien face aux récentes déclarations de CR7...