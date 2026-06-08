Michel Platini porte plainte contre Gianni Infantino

C’est la réponse du berger à la bergère. Après avoir vu sa carrière exploser en vol en 2015, alors qu’il se présentait pour diriger la FIFA, Michel Platini a riposté ce lundi en portant plainte contre Gianni Infantino dans un communiqué transmis à l’AFP.

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Le président de la FIFA est attaqué pour « trafic d’influence » et « dénonciation calomnieuse ». À trois jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, cette plainte vise également deux autres anciens dirigeants de l’instance dirigeante du monde du football. Une plainte qui va « entraîner la désignation d’un juge d’instruction », selon le communiqué.