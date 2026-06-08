Menu Rechercher
Commenter 28

Michel Platini porte plainte contre Gianni Infantino

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michel Platini avec Gianni Infantino @Maxppp

C’est la réponse du berger à la bergère. Après avoir vu sa carrière exploser en vol en 2015, alors qu’il se présentait pour diriger la FIFA, Michel Platini a riposté ce lundi en portant plainte contre Gianni Infantino dans un communiqué transmis à l’AFP.

La suite après cette publicité

Le président de la FIFA est attaqué pour « trafic d’influence » et « dénonciation calomnieuse ». À trois jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, cette plainte vise également deux autres anciens dirigeants de l’instance dirigeante du monde du football. Une plainte qui va « entraîner la désignation d’un juge d’instruction », selon le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier