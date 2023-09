Real Madrid : Guti garde espoir pour Kylian Mbappé mais…

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a connu un été agité. Mis à l’écart du groupe pour avoir refusé de prolonger au PSG, l’attaquant de 24 ans a finalement réintégré le groupe du Paris Saint-Germain et s’est récemment distingué sur le pré en scorant à deux reprises face au RC Lens (3-1), le week-end. En marge du tirage au sort des poules de la Ligue des Champions, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a clarifié la situation autour de l’international français (70 sélections, 40 buts), indiquant au passage que les pourparlers concernant son avenir ont repris.

De l’autre côté des Pyrénées, la situation de Kylian Mbappé est suivie de près par les observateurs mais aussi par les ex-légendes du Real Madrid, à l’image de Guti.

Invité sur le plateau d’El Chiringuito, l’ancien merengue a été interrogé sur une possible arrivée du Bondynois en Espagne. S’il garde espoir, l’homme de 46 ans semble plus enclin à vouloir accueillir la vedette de Manchester City, Erling Haaland, au sein de la capitale espagnole. « Economiquement, Kylian Mbappé doit être la signature. Mais en parlant football, l’option idéale pour le Real Madrid en ce moment est Haaland », a déclaré Guti. Pour rappel, l’agente du Norvégien, Rafaela Pimenta, s’est récemment montrée énigmatique au moment d’aborder un possible transfert de son protégé au Real Madrid dans un an.