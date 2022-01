Les doutes de Fabrice Muamba sur le retour de Christian Eriksen

L'ancien milieu de terrain anglais, Fabrice Muamba, qui avait mis fin à sa carrière suite à un grave malaise cardiaque en plein match en mars 2012, redoute un retour de Christian Eriksen sur les terrains. Dans le journal The Times, l'ancien joueur de Bolton avait dû être réanimé pendant 78 minutes et a confié ses craintes concernant le Danois de 29 ans, qui a, lui aussi, subi un malaise lors d'un match de l'Euro en juin dernier. «Comme tout le monde, je suis ravi pour Christian Eriksen qu'il puisse revenir en Premier League. Comme tout le monde, je lui souhaite le meilleur où qu'il aille pour reprendre sa carrière sept mois après avoir subi ce malaise avec le Danemark. Mais je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi je suis anxieux aussi. En tant que personne qui a souffert d'une insuffisance cardiaque sur un terrain de football, j'ai du mal à penser que je pourrais aller voir Christian jouer. Je serais inquiet. Si son équipe médicale a dit qu'il pouvait revenir, alors bonne chance à lui, et je suis sûr qu'il est entre les mains d'experts, mais c'est difficile pour moi», a expliqué l'Anglais qui a disputé 167 matchs de Premier League durant sa carrière.

L'ancien joueur formé à Arsenal a cependant concédé que sa situation à l'époque était différente de celle du Danois. «L'aide médicale que Christian a reçue si rapidement et efficacement, en étant conscient alors qu'il quittait le stade après son arrêt cardiaque, est peut-être une des raisons pour lesquelles il peut espérer reprendre sa carrière, poursuit-il. Cela n'a jamais été une option pour moi. C'était un si long chemin de récupération, physiquement et mentalement.» Eriksen, qui a reçu lundi une offre de Brentford en Premier League, a pour objectif de revenir au haut niveau pour disputer la Coupe du Monde 2022.