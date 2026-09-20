Équipe de France : Zinédine Zidane détaille son plan de jeu et affiche ses ambitions

L’ère Zinédine Zidane a officiellement débuté il y a 48 heures avec l’annonce de la première liste du successeur de Didier Deschamps. Un groupe de 23 joueurs dans lequel figurent plusieurs nouveaux arrivants, à l’image de Guillaume Restes, Jérémy Jacquet ou encore Lucas Da Cunha. Le technicien français a également décidé de rappeler certains joueurs écartés depuis plusieurs années, comme Adrien Truffert, dont la seule apparition avec les A remonte à septembre 2022, mais aussi Eduardo Camavinga, absent de la dernière Coupe du Monde.

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Une première liste très scrutée donc, que le néo-sélectionneur des Bleus a néanmoins eu du mal à réaliser, comme il l’a lui-même reconnu auprès de Téléfoot, ce dimanche. « C’est délicat. Vous savez très bien que vous faites des heureux et des déçus. Mais j’assume, ça fait partie de mon métier. Mais ce n’est jamais agréable. C’est pour ça que je ne fais pas une liste de 23/24 joueurs, car je ne veux pas avoir de joueurs en tribunes. Quand je fais mes choix, ce sont des joueurs qui doivent être prêts. »

« Je suis un compétiteur, je suis là pour gagner »

L’ancien entraîneur du Real Madrid a notamment assumé celui d’Andy Diouf, appelé pour évoluer dans un rôle différent de celui qu’il occupe habituellement à l’Inter Milan. « C’est un choix assumé, fort, car il ne joue pas à ce poste dans son club. Mais on va travailler pour qu’il soit dans les meilleures conditions, a-t-il indiqué, toujours sur Téléfoot, évoquant également un souci au niveau des latéraux. Une réflexion sur les couloirs en défense ? C’est quelque chose que j’ai toujours eue, parce qu’on a toujours des soucis de ce côté-là, même si on a toujours eu des bons joueurs. Mais aujourd’hui, on en a moins. »

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Au-delà de cette révolution à un poste bien précis, le nouveau patron des Bleus souhaite surtout imposer une véritable identité de jeu. « Vous allez voir. C’est sûr qu’il y aura des changements. Je veux une équipe qui joue, qui décide de prendre le jeu à son compte. Et quand elle n’a pas le ballon, il faudra être équilibré. Mais ce qui m’animera, c’est de bien faire jouer cette équipe. » Zidane sait par ailleurs que les attentes seront élevées autour de son mandat, mais il assure déjà avoir fixé sa priorité. « J’entends ce que les supporters veulent voir : continuer à voir l’EDF gagner des matchs. (…) Je suis un compétiteur, je suis là pour gagner. C’est ce que je veux transmettre à mes joueurs. C’est mon seul objectif. J’ai quatre ans, je vais tout mettre en œuvre. On va vous parler de l’Euro, de la CDM. Pour moi, c’est lundi. Dès le début du rassemblement, je n’aurai qu’un objectif : gagner mon premier match en Turquie. » C’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters de l’Équipe de France.