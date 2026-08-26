Le LOSC va toucher un joli pactole grâce à Carlos Baleba

Carlos Baleba continue de faire fructifier son passage au LOSC, même plusieurs années après avoir quitté le Nord. Le milieu de terrain camerounais vient officiellement de s’engager avec Manchester United, qui a accepté de débourser une somme estimée à 80 millions d’euros pour convaincre Brighton de le laisser partir. Une opération spectaculaire qui vient récompenser l’ascension fulgurante d’un joueur repéré très tôt par Lille et rapidement considéré comme l’un des grands talents de sa génération. Arrivé dans le Nord en janvier 2022 en provenance des Brasseries du Cameroun, Baleba n’avait pourtant pas immédiatement bouleversé la hiérarchie au sein de l’équipe professionnelle. Il n’avait été titularisé qu’à six reprises en Ligue 1 avant de prendre la direction de l’Angleterre à l’été 2023. Le LOSC avait alors accepté de le céder à Brighton contre environ 27 millions d’euros, bonus compris selon les modalités de l’opération. Une vente déjà très intéressante pour le club nordiste, qui avait réalisé une nouvelle démonstration de son savoir-faire dans la détection et la valorisation de jeunes joueurs.

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Cette précaution va aujourd’hui prendre une valeur considérable puisque Carlos Baleba change de dimension en rejoignant Manchester United. Après avoir poursuivi sa progression sous les couleurs de Brighton, le Camerounais s’est imposé comme l’un des milieux les plus convoités du championnat anglais, au point de pousser les Red Devils à investir une somme très importante pour s’attacher ses services. Son parcours illustre parfaitement la trajectoire que Lille espère offrir à ses jeunes talents, avec une arrivée discrète, une progression rapide, une première expérience au plus haut niveau puis une vente importante avant de voir sa valeur continuer à grimper. Olivier Létang avait anticipé la possibilité de voir le joueur exploser ailleurs en intégrant une clause d’intéressement à la revente lors de son transfert à Brighton. Cette décision permet aujourd’hui au club de profiter directement de la nouvelle envolée de sa valeur. Une nouvelle preuve que certaines opérations réalisées par Lille continuent de produire des effets sur le long terme.

10 millions dans la poche des Dogues

Cette opération estimée à 80 millions d’euros devrait rapporter environ 10 millions d’euros au club nordiste. Une somme particulièrement bienvenue pour les finances lilloises, qui vont déjà connaître une rentrée spectaculaire avec le transfert annoncé d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 millions d’euros, bonus compris. Le club de la capitale des Flandres s’apprête donc à voir deux opérations impliquant des clubs de Manchester lui profiter presque simultanément, avec des mécanismes très différents. Dans le cas de Baleba, Lille n’a même plus besoin d’être directement impliqué dans les négociations pour toucher cette nouvelle indemnité. Le travail réalisé au moment de son départ vers Brighton continue de payer et permet au LOSC de transformer une ancienne vente en nouvelle rentrée financière.

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Olivier Létang a régulièrement cherché à conserver une participation financière sur les futures reventes de certains joueurs, afin que le club puisse continuer à bénéficier de leur progression après leur départ. La même logique avait notamment été appliquée lors des départs d’Amadou Onana, de Gabriel Gudmundsson ou encore de Leny Yoro, avec des clauses susceptibles de rapporter à nouveau au LOSC lorsque leurs carrières prennent une nouvelle dimension. Dans le cas de Baleba, le montant attendu est particulièrement significatif et vient rappeler que Lille ne se contente pas de vendre ses talents au meilleur prix au moment de leur départ. Le club cherche aussi à anticiper leur avenir. Alors que les 100 millions d’euros de Bouaddi vont prochainement remplir les caisses lilloises, les 10 millions générés par Baleba offrent une nouvelle illustration de cette politique particulièrement rentable.