Procès Galtier : Jean-Pierre Rivère charge Julien Fournier

Le procès de Christophe Galtier a débuté ce matin à Nice. L’ancien entraîneur du PSG est jugé pour des faits de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage au Gym (2021/2022), ce qu’il a toujours nié. Les premiers éléments arrivent entre les mains du président du tribunal, Alain Chemama, comme ce procès-verbal de Jean-Pierre Rivère daté d’avril dernier dans lequel le président niçois charge Julien Fournier, l’ancien directeur sportif. C’est ce dernier qui a déclenché l’affaire en alertant ses supérieurs chez INEOS du comportement de Galtier. «La dernière main est Julien Fournier» explique Rivère aux policiers.

La lecture de ce PV se poursuit, quelques dates sont imprécises, mais le président du tribunal en tire une conclusion. «C’est que Julien Fournier tiendra pour responsable qui sera soutenue par plusieurs personnes sur ce dossier, elle apparaît là par la voix de Jean-Pierre Rivère». Durant cette audition, le président niçois estime que Fournier a voulu entraîner Galtier dans sa chute. «Ce qui me dérange, c’est que quand Julien Fournier a compris qu’il allait perdre son poste et que Christophe Galtier en étant, selon lui, le responsable. Il a décidé de le tuer professionnellement.» A l’issue de ce procès, Galtier risque jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.