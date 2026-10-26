Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026

Chaque année, c’est le même scénario. La planète football se déchire pour connaître l’identité de celui qui sera élu Ballon d’Or. Après l’évidence Karim Benzema en 2022, la consécration de Lionel Messi en 2023, la surprise Rodri en 2024 ou encore la récompense d’Ousmane Dembélé en 2025, l’édition 2026 s’annonçait particulièrement disputée. En effet, aucun joueur n’a réussi à faire l’unanimité depuis août 2025 et les différents prétendants pouvaient tous faire valoir des arguments solides, mais aussi des points négatifs.

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Champion du Monde en 2026 avec l’Espagne, Lamine Yamal n’a pas été prépondérant dans le sacre de la Roja malgré un statut de titulaire et si ses performances en club ont été brillantes, il n’a pas été très loin en Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont brillé avec le Paris Saint-Germain. Toutefois le premier n’a pas disputé la Coupe du Monde quand le second a livré une compétition plutôt mitigée. Harry Kane a été une ode à la régularité de son côté.

Kane sacré

Alignant les buts avec 73 réalisations en 65 matches sur l’année, le buteur anglais a gagné la Bundesliga avec le Bayern Munich et a été 3e de la Coupe du monde. Souvent placé, mais jamais vainqueur dans les grands tournois, Harry Kane disposait de ce petit point noir. Pour Kylian Mbappé, sa saison a été totalement blanche sur le plan collectif, mais il a été le meilleur buteur de la Liga (25 buts), de la Ligue des Champions (15 buts) et de la Coupe du Monde (10 buts). Des prestations individuelles qui ont marqué.

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HARRY KANE IS THE NEW BALLON D’OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

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Ce lundi 26 octobre à Londres, le verdict est tombé. Alors que 100 journalistes issus de 100 pays différents ont voté, le grand vainqueur est désormais connu. Il s’agit de l’attaquant anglais qui remporte son tout premier Ballon d’Or. Une décision qui devrait faire parler et ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre. Plus que jamais l’édition 2026 du Ballon d’Or aura été celle des débats et pas de l’unanimité.