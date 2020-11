PL : Rafael Benitez contre la règle des 5 changements

Si la règle des cinq changements a récemment été adoptée en Angleterre, en Championship (D2), League One (D3), League Two (D4) et dans l’ensemble des grands championnats européens, elle n’a pas été approuvée en Premier League. Cette dernière a d'ailleurs vu certains de ses défenseurs comme Guardiola ou Klopp monter au créneau récemment, mécontents de voir certains de leurs cadres se blesser au fil des matches.

Si certains étaient pour cette fameuse règle donc, The Express rapporte ce jeudi que Rafael Benitez estime quant à lui qu’elle est utilisée dans le but de faire gagner du temps à l’équipe qui mène au score, un point c’est tout. «Dans la Super League chinoise, nous avons vu une saison avec cinq remplacements, et à chaque match, cela a été utilisé pour perdre du temps. Ce n'est pas le but d'un remplacement» a ainsi commenté l’actuel entraîneur du Dalian Professional en Super League chinoise.