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Ligue 1

Le groupe du PSG contre Lorient avec de nombreux absents et des titis

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face au Bayern @Maxppp
PSG Lorient
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Ligue des Champions oblige, Luis Enrique devrait procéder à un large turnover cet après-midi pour la réception de Lorient en Ligue 1. Son équipe compte 6 points d’avance sur Lens, et a probablement déjà le regard tourné vers la demi-finale retour de Ligue des Champions prévue mercredi face au Bayern Munich (le PSG s’est imposé 5-4 au match aller).

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Cette situation pourrait ainsi profiter à plusieurs titis, convoqués face aux Merlus ce samedi. On notera les présences dans le groupe d’Arthur Vignaud (gardien de 18 ans), Pierre Mounguengue (18 ans), bluffant en Youth League, de Bilal Laurendon (20 ans), Thomas Cordier (20 ans) ou encore de Samba Coulibaly (18 ans). Plusieurs cadres manquent à l’appel pour diverses raisons. Achraf Hakimi est blessé, tandis que Nuno Mendes, Vitinha ou encore Safonov sont probablement laissés au repos par Luis Enrique. Chevalier (blessé), Safonov, Zabarnyi (suspendu) et Gonçalo Ramos (suspendu) ne sont pas non plus convoqués. Renato Marin devrait débuter dans les buts parisiens.

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