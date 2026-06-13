L’OM et les autres prétendants connaissent le prix à payer pour Pablo Pagis

Et si, 19 ans après son père, Pablo Pagis venait à rejoindre l’OM ? C’est évidemment précipité, mais le club phocéen est très intéressé par le milieu offensif lorientais, d’après les informations de Ouest-France. La direction sportive olympienne est même venue aux renseignements auprès de son homologue morbihannaise pour connaître d’éventuelles conditions pour un transfert. Il s’agit d’un simple premier contact, aucune négociation n’a démarré pour l’heure.

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L’intérêt est lui bien réel. Le joueur de 23 ans devient de plus en plus consistant au fil des saisons. Après une belle année en Ligue 2 l’an passé (4 buts et 7 passes décisives en 26 matchs), il est parvenu à confirmer un cran au-dessus au sein de l’élite avec pas moins de 10 buts inscrits et 5 passes en 28 rencontres de championnat. Avec lui aux manettes, les Merlus ont largement réussi leur mission maintien (10e de Ligue 1) alors qu’ils avaient le statut de promu.

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Pagis intéressé, d’autres clubs de Ligue 1 à l’affût

« Oui, je pense que c’est le moment, déclarait-il récemment à Ouest-France et Le Télégramme à propos d’un départ de Lorient. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail ». Il donnait sa priorité « *à la Ligue 1. Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau, pourquoi pas* ».

Autre bonne nouvelle pour l’OM et les autres prétendants (PFC, Lens), Pagis entre dans sa dernière année de contrat. En revanche, il faudra mettre le prix, a déjà prévenu Loïc Féry, lui aussi vendeur. « J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo. Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eus, ce ne sont pas des petits transferts. Quand je lis "Pablo Pagis va partir pour 10 M€", je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme, mais bien pour 20 M€ ou plus ». Le tarif est déjà fixé.