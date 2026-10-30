OM : Bruno Genesio explique sa sanction envers Keyliane Abdallah

Keyliane Abdallah connaît un premier coup d’arrêt dans sa jeune carrière. Après s’être révélé sur les premiers matchs de la saison (11 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts), le jeune ailier de 20 ans a été rétrogradé au sein de la Pro2 suite à son entrée en jeu très critiquée par Bruno Genesio lors de la dernière rencontre face au Havre (4-3).

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas une sanction, relate le technicien marseillais ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse (dimanche, 20h45). Je ne suis pas là pour punir, ce n’est pas ma façon de gérer les joueurs. C’est une décision purement réfléchie qui a pour but de les faire avancer.» Rien ne dit qu’il sera présent dans le groupe face au TFC.