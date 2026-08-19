Manchester United en discussions avancées pour une recrue à 76 M€

De retour en Ligue des Champions après avoir terminé la saison 2025/2026 de Premier League à la troisième place, Manchester United a choisi de maintenir sa confiance à Michael Carrick. Pour aider leur coach à affronter cet exercice, les dirigeants d’Old Trafford ont décidé de renforcer notamment l’entrejeu avec les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans.

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Pour s’offrir le Brésilien de Chelsea, les Red Devils ont déboursé 56 M€, tandis qu’ils ont lâché 41 M€ pour convaincre Aston Villa de céder leur Belge. Et visiblement, MU compte ajouter un autre milieu de terrain. The Athletic révèle en effet que le club cher à Sir Alex Ferguson est en discussions avancées avec Brighton pour le transfert de Carlos Baleba. Ce milieu de terrain international de 22 ans très puissant évolue plutôt en sentinelle ou devant la défense. Il dispute beaucoup de duels et dispose d’un profil parfaitement taillé pour la Premier League comme le rapporte Datascout dans son analyse.

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MU va enfin toucher au but avec Baleba

Le média anglophone assure que Manchester a fait une première offre de 70 M€ plus 6 M€ de bonus pour l’international camerounais (16 sélections), dont le contrat s’achève en 2028. Une proposition qui serait toutefois inférieure aux exigences de Brighton. Trois ans après avoir quitté Lille en échange de 27 M€, le natif de Douala a vu sa cote exploser en Premier League. Et l’intérêt de Manchester United pour lui n’est pas nouveau. Il y a un an, la presse britannique évoquait déjà l’envie des Red Devils de recruter l’ancien Dogue. Seul souci, les Seagulls réclamaient pas moins de 140 M€. Un montant logiquement jugé excessif par MU.

Cette fois, l’affaire pourrait bien se conclure à un tarif nettement inférieur et Carrick pourrait bientôt disposer d’un entrejeu de choix avec Carlos Baleba, Youri Tielemans, Andrey Santos, Kobbie Mainoo et Bruno Fernandes. Une chose est sûre, ce possible transfert est étudié avec intérêt du côté du LOSC qui avait inséré une clause entre 15 et 20 % sur la plue value d’un futur transfert. Si Baleba signe à Manchester United, c’est un chèque de 6 à 9 M€ qui pourrait tomber sur le compte en banque du LOSC…