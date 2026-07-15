Équipe de France : Zlatan Ibrahimović donne son avis sur le futur coach

Zlatan Ibrahimović estime que l’équipe de France a davantage besoin d’un manager que d’un entraîneur. Au micro de FOX Sports, l’ancien attaquant suédois a évoqué l’avenir des Bleus et le profil de Zinédine Zidane, régulièrement annoncé comme le successeur de Didier Deschamps. « Zidane a fait du bon travail au Real Madrid, il a remporté trois Ligues des champions. Nous savons tous qu’il va prendre la sélection nationale. Il va simplement poursuivre le travail construit par Deschamps », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Pour Ibrahimović, le principal défi ne sera pas de choisir les joueurs, mais de gérer le groupe. « Cette équipe n’a pas besoin d’un entraîneur. Elle a besoin d’un manager. Il doit apporter sa manière de diriger le groupe et savoir trouver le bon timing pour faire les changements. » Le Suédois a également livré son ressenti après la défaite des Bleus face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde : « J’ai senti aujourd’hui que les joueurs français n’étaient pas vivants, ils n’étaient pas actifs. »