OL-PSG : Corentin Tolisso fait son mea culpa

Il n’a pas brillé ce soir à l’image de bon nombre de ses coéquipiers. Problème, Corentin Tolisso était le capitaine de cet Olympique Lyonnais qui a sombré à domicile contre un PSG qui en avait encore sous le pied ce dimanche. Abattu suite à la triste soirée des siens, l’ancien du Bayern Munich a réagi à la débâcle des siens et à la crise que traverse actuellement son club. Fautif sur le premier but parisien, il n’a clairement pas mis les siens sur de bons rails.

Présent au micro d’OLPLAY à l’issue de la rencontre, le milieu de terrain de 29 ans a tenu à s’excuser pour ce triste spectacle : «On est très très déçus, on avait bien préparé ce match tout au long de la semaine. Ca a été compliqué. Avec l’erreur que j’ai faite, ça a mis l’équipe dans le mauvais sens, c’était compliqué à digérer. On a eu des occasions, Antho (Anthony Lopes) a fait pas mal d’arrêts aussi. On a été trop gentils. Prendre des buts sur des contres, c’est compliqué surtout contre Paris. Ce sont des buts évitables. Il faut qu’on fasse un gros travail sur ça. Il faut qu’on donne beaucoup plus sur le terrain. On a senti la présence de nos supporters malgré le début de saison compliqué. C’est à nous de faire les choses pour qu’ils continuent de nous supporter. Je pense que c’est bien de couper avec la trêve. On doit prendre le temps de travailler, regarder ce qui ne va vraiment pas. On ne peut faire que ça aujourd’hui, travailler.»