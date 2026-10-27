Le match Rennes - Olympiakos va être avancé au mercredi 4 novembre

C’est dans l’air depuis hier et cela devrait se matérialiser très rapidement. Prévu initialement le jeudi 5 novembre à 18h45, le match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l’Olympiakos aura lieu la veille. La rencontre va être avancée au mercredi 4 novembre à 16h30.

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𝗦𝗥𝗙𝗖/𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́



Compte tenu des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5 novembre et pour des impératifs de sécurité, le match d’Europa League se jouera mercredi 4 novembre, à 16h30.



Lire le communiqué → https://t.co/A9HtztyHgm https://t.co/kW55Yg1iQn — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 27, 2026

Une décision prise à la suite de demandes de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. Cette dernière, qui s’attend à de fortes mobilisations sociales le jeudi 5 novembre a voulu décaler ce match pour faciliter la mise en place du dispositif de sécurité. Rennes a déjà vu son match de Ligue 1 contre Nice de ce samedi être avancé au vendredi 30 octobre à 19h.