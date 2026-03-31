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EdF : Christophe Dugarry s’en prend à Rayan Cherki

Par Allan Brevi
1 min.
Rayan Cherki en Bleu @Maxppp

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a haussé le ton au sujet de Rayan Cherki, titulaire lors de la victoire contre la Colombie (1-3). Agacé par l’emballement médiatique autour du milieu offensif de 22 ans, le consultant a exprimé son incompréhension face aux nombreux éloges dont bénéficie le joueur, appelant à davantage de mesure alors que la concurrence est forte en Équipe de France.

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« Quel est ce joueur qui peut se permettre de s’arrêter quand il perd le ballon ? Quel est ce joueur qui, à chaque fois qu’il touche le ballon, est en représentation ? Arrêtez de parler de Cherki comme ça. (…) On est tous d’accord, c’est un très bon joueur, il n’y a aucun doute. Mais excusez-moi, il a quoi de plus qu’Olise, Doué, Dembélé, Barcola et plein d’autres ? Mais arrêtez ! Aujourd’hui, Cherki sera dans la rotation, et tant mieux pour l’équipe de France, mais il n’y a rien de plus. C’est un joueur qui a encore besoin de régularité et d’être bien meilleur sur la durée. Il a besoin de montrer, de prouver, de démontrer… Oh, Cherki, ce n’est pas Zidane », a lâché l’ancien international français.

Pub. le - MAJ le
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