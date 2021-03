L’OM dévoile sa nouvelle organisation du secteur sportif !

Ces dernières semaines, les dirigeants marseillais s’activent en coulisse pour reconstruire tout le secteur sportif du club. Et cela avait d’abord commencé par l’arrivée de Sampaoli en tant qu’entraîneur et Pablo Longoria en tant que nouveau président de l’OM à la place d’un Jacques Henri Eyraud très critiqué. C'est l'ancien directeur sportif espagnol qui s'est occupé de mettre en place le nouveau secteur sportif.

La suite après cette publicité

Ce mardi, le club a dévoilé son nouvel organigramme dans un communiqué. On apprend que Nasser Larguet est bien confirmé comme directeur du centre de formation alors qu’il était annoncé ces derniers temps du côté de Caen. « Sous la direction du Président Pablo Longoria, une commission technique est créée et aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles. Celle-ci sera composée de : Nasser Larguet, Directeur du Centre de Formation, David Friio, nommé Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting et Matthieu Bouchepillon, nommé Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques », peut-on lire dans ce communiqué.