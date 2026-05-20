PSG : Ousmane Dembélé affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or

Auteur d’une deuxième partie de saison plutôt bonne avec le PSG avec notamment des buts décisifs en Ligue des champions, Ousmane Dembélé est encore cité comme un prétendant sérieux dans la course au Ballon d’Or. Il faudra pour ça confirmer lors de la Coupe du Monde qui arrive cet été. Toujours est-il que le Français ambitionne forcément de faire le back-to-back.

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Dans un entretien accordé à RMC, Ousmane Dembélé a confirmé son envie de remporter une seconde fois le trophée. «Quand tu gagnes une fois, tu as envie de gagner plusieurs fois mais je mets déjà le collectif d’abord bien évidemment. Le plus important, c’est de pouvoir gagner la Ligue des champions. Et j’ai un objectif aussi qui est dans ma tête depuis très longtemps avec l’équipe de France: faire une très grande Coupe du monde. Et après on verra. (…) J’essaye, sur chaque ballon et chaque match de donner le meilleur de moi-même, d’essayer de bonifier tous les ballons que j’ai, de montrer l’exemple… Ces deux dernières années, ça m’a réussi. Le coach m’a parlé et m’a dit que j’avais un rôle important pour l’équipe: montrer l’exemple que ce soit aux plus anciens ou aux plus jeunes. Et moi j’ai envie de continuer à être performant dans les petits ou grands matchs. J’ai faim de marquer des buts, de faire des passes décisives et de gagner des trophées.»