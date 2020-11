Manchester United a établi le contact avec Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Quelques jours après avoir perdu sans même avoir livré bataille contre les Gunners d'Arsenal (0-1), à Old Trafford, Manchester United s'est de nouveau incliné, à Istanbul, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-1), hier soir, en laissant apparaître d'énormes lacunes, notamment en défense, ratant l'occasion de prendre le large sur le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig en tête du groupe H. Deux résultats qui compliquent un peu plus les affaires d'Ole Gunnar Solskjaer, déjà critiqué de toutes parts, notamment du côté des anciennes gloires du club.

Selon des sources internes, mentionnées par le Manchester Evening News, la direction de Manchester United avait choisi de soutenir Solskjaer en privé avant la défaite en Ligue des champions de mercredi soir contre Basaksehir, hésitant à se séparer du Norvégien si tôt dans la saison. Mais si les Red Devils venaient à perdre à Everton (samedi, 13h30), club qui tourne plutôt bien sous les ordres de Carlo Ancelotti cette saison, ils pourraient être relégués à la 17e place du classement de la Premier League à la fin du week-end. Une éventualité qui pourrait faire basculer le destin du manager norvégien.

Contact établi entre le club et les représentants de Pochettino

En effet, selon le média mancunien, les Red Devils ont déjà pris leurs dispositions pour la succession d'Ole Gunnar Solskjaer, qui en 101 matches passés sur le banc de MU a glané 56 victoires, pour 20 nuls et 25 défaites. Quatre défaites sur les neuf derniers matches disputés par United. Une cinquième samedi et on aurait de grandes chances de voir débarquer le technicien argentin de 48 ans sur le banc. Car Manchester United a contacté Mauricio Pochettino afin qu'il remplace Ole Gunnar Solskjaer en tant que prochain manager du club.

Manchester United a échangé avec les représentants de Pochettino ces derniers jours, alors que l'équipe tant par son jeu que par son positionnement au classement inquiète joueurs, staff et observateurs. En décembre dernier, déjà, Pochettino avait donné son accord pour prendre la relève sur le banc de United en tant que manager et sa position sur le job n'aurait pas changé. Un an après avoir quitté les Spurs - après 5 ans et demi de bons et loyaux services - Pochettino s'apprête à retrouver la Premier League. «J'espère revenir bientôt pour que nous puissions nous remettre au travail. J'ai hâte de reprendre du service», a-t-il déclaré, impatient, il y a quelques jours. Les heures d'Ole Gunnar Solskjaer semblent comptées.