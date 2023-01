FFF : le Comex va rencontrer Noël Le Graët

La suite après cette publicité

La crise se poursuit au sein de la Fédération Française de Football. Alors que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avait demandé au Comité Exécutif de la FFF d’agir après la dernière sortie de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, Le Parisien révèle que Noël Le Graët, à son initiative, va être entendu mercredi par le Comex sur trois faits précis. La première concerne les raisons pour lesquelles le Comex n’a pas été consulté et informé de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026.

Ensuite, le Comex aimerait avoir des détails sur l’étonnante sortie médiatique contre Zinedine Zidane, au micro de RMC. Et enfin, un dernier point devrait être établi sur les dernières révélations de Sonia Souid, l’agente de joueurs et joueuses a révélé avoir subi des remarques déplacées de la part de NLG. De plus, Noël Le Graët aurait consulté les membres du Comex pour savoir s’il souhaitait sa démission. S’il reste difficile de virer l’actuel président, le scénario d’une démission semble donc de plus en plus envisageable.

