OM-Stade Rennais : les compositions probables

Voilà un match qui aurait dû se tenir le 30 janvier dernier, entre deux équipes entraînées alors par André Villas-Boas et Julien Stéphan. Un mois et 10 jours plus tard, tout a changé, et de manière spectaculaire. L'envahissement de la Commanderie par certains supporters marseillais a provoqué une crise institutionnelle, avec le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, tandis que la fin du mercato hivernal a été le déclencheur du départ d'AVB, désormais remplacé par Jorge Sampaoli après l'intérim de Nasser Larguet. Côté rennais, Julien Stéphan a démissionné à la surprise générale, remplacé par Bruno Génésio.

C'est donc un OM-Rennes bien différent de celui programmé fin janvier auquel nous allons assister ce mercredi à 19 heures. Avec forcément un intérêt particulier pour les premières compositions d'équipe des nouveaux entraîneurs. Le flou est réel quant à leurs choix, puisqu'ils ne sont là que depuis peu et les versions divergent selon les sources. Concernant l'OM, le quotidien L'Equipe a expliqué que Sampaoli avait fait le choix d'une défense à 5 pour ses premiers pas. Pour protéger Mandanda, on pourrait donc retrouver Caleta-Car, Alvaro et Balerdi alignés ensemble. Comme l'avait fait AVB lors d'une funeste soirée de Ligue des Champions contre Manchester City.

Cuisance titulaire ?

Sur les côtés, on retrouverait Nagatomo à gauche et Lirola à droite. Au milieu, pas beaucoup de choix pour Sampaoli puisque Rongier n'est pas encore remis, Gueye est suspendu et Ntcham n'est pas qualifié pour ce match. On devrait donc retrouver une doublette Kamara-Cuisance. Enfin, les trois de devant devraient être Payet, Thauvin et Milik. A moins que Sampaoli ne réserve une première surprise en alignant Luis Henrique.

Côté rennais, Bruno Génésio a promis une forme de continuité avec le travail réalisé par Julien Stéphan. Pas de révolution à attendre donc, et selon Ouest-France, c'est un schéma en 4-2-3-1 qui devrait être retenu. Avec Gomis dans les buts, Nyamsi et Aguerd en défense centrale, Truffert à gauche, Soppy à droite. Au milieu, Nzonzi et Camavinga, les deux internationaux français, sont attendus. La ligne de trois offensifs pour alimenter Guirassy devrait être composée de Doku, Grenier et Terrier.