Barça : la Premier League s’arrache Ez Abde

Dans la catégorie des prêts réussis en Liga, Ez Abde est en tête de liste. Prêté par le Barça cette saison à Osasuna, le Marocain de 21 ans s’est érigé comme un titulaire important du onze pamplonais. En 21 rencontres de championnat cette saison, le joueur formé au Barça a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Pas de quoi sauter au plafond à première vue, mais au-delà des chiffres, Abde impressionne par son activité incessante et son profil d’ailier explosif.

La suite après cette publicité

Suffisant pour manifester l’intérêt de clubs plus huppés. Après Wolverhampton et le Betis , Leeds serait également entré dans la danse. Selon Sport, l’agent du joueur aurait déjà rencontré les dirigeants des Peacocks cette semaine pour discuter d’un éventuel transfert, à une condition : le maintien du club en Premier League (Leeds est actuellement 16e). Néanmoins, il faudra composer avec la décision du Barça, club où est encore sous contrat Abde jusqu’en 2026, et où il reviendra cet été.

À lire

Barça : Ousmane Dembélé va faire son retour à l’entraînement collectif