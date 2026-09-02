Chelsea est fou furieux contre l’AS Monaco après le fiasco Lamine Camara

Hier, Chelsea est passé par tous les états. Il y a eu la satisfaction après avoir transféré Enzo Fernandez à Manchester City pour un peu plus d’argent qu’attendu. En effet, les pensionnaires de Stamford Bridge avaient fixé son prix de départ à 140 M€. Malgré les tentatives des Skyblues de faire baisser ce montant, les Londoniens ont tenu bon. Et ils ont eu raison. Les Mancuniens ont fini par céder à leurs exigences en déboursant environ 146 M€ pour le champion du monde argentin 2022. En parallèle, le club de la capitale anglaise a avancé pour trouver son remplaçant.

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Dans la dernière ligne droite, tout s’est joué entre Manu Koné et Lamine Camara. Le premier n’était pas contre un départ à Londres. Mais son entraîneur à l’AS Roma, Gian Piero Gasperini, a fermé la porte. Le champ était donc totalement libre pour Lamine Camara. Ce, même si la presse anglaise a indiqué que Chelsea avait aussi tenté une approche auprès d’Arsenal pour Martin Zubimendi. Mais c’est bien avec Monaco que les Anglais ont discuté toute la journée d’hier. Ils sont même passés à l’offensive avec une nouvelle proposition après un premier refus.

Les Blues jugent Monaco peu professionnel

Un accord a été trouvé tard dans la soirée comme expliqué par nos soins pour un montant supérieur à 50 M€. Tous les voyants étaient donc au vert et on pensait que tout serait bouclé dans les temps. Sauf que le deal est tombé à l’eau quelques minutes avant la clôture du mercato. Le joueur, qui devait signer un bail de 6 ans, a finalement été retenu. Dès hier soir, de premiers échos faisaient état de la colère de Chelsea. Certains médias britanniques ont même expliqué que ce revirement de situation aurait pu faire capoter le transfert d’Enzo Fernandez à City. Mais les Blues ont décidé de tenir leur parole.

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Ce matin, c’est la soupe à la grimace chez les Londoniens, qui sont particulièrement remontés contre l’AS Monaco. Tous les médias anglais assurent que Chelsea est en colère contre le club de Ligue 1. «Chelsea était furieux après que Monaco a brusquement annulé leur accord de dernière minute pour recruter le milieu de terrain Lamine Camara», écrit le Telegraph. Idem pour The Sun. «Les deux parties ont conclu un accord pour le talent sénégalais, mais Chelsea est reparti bredouille et furieux du déroulement des événements. Les dirigeants de Chelsea auraient été stupéfaits par ce qui a été décrit comme une conduite profondément non professionnelle de la part du club de Ligue 1.» Le Daily Mail va dans le même sens et assurent que les Blues jugent Monaco «extrêmement peu professionnel». Cet échec pourrait laisser des traces à l’avenir.