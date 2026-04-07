Real Madrid : Antonio Rüdiger a lourdement recadré un coéquipier

La défaite du Real Madrid face à Majorque (2-1) continue de créer des tensions au sein du vestiaire merengue. Sur les images diffusées par DAZN, Antonio Rüdiger a été filmé en train de réprimander son coéquipier Carreras après le premier but encaissé, lui lançant : « hé, tu es défenseur ! Tu dois presser plus fort ! », l’Allemand n’a pas caché sa frustration face au manque d’engagement sur cette action importante, illustrant le malaise qui règne alors que le Real Madrid accuse désormais sept points de retard sur le FC Barcelone dans la course au titre de Liga.

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Cette défaite arrive avant un rendez-vous crucial pour le club madrilène, qui affrontera le Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des Champions. Tous les yeux seront notamment tournés vers Kylian Mbappé, très attendu après avoir été récemment critiqué pour ses performances à Madrid et notamment contre Majorque. Le match pourrait être déterminant pour la confiance de l’équipe d’Arbeloa et la dynamique avant la dernière ligne droite du championnat.