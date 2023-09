Real Madrid : une seconde victime dans l’affaire du scandale sexuel

Peu habitué aux polémiques, le Real Madrid se retrouve dans une fâcheuse posture. Il y a quelques jours, on apprenait que plusieurs Madrilènes avaient été arrêtés par la police dans le cadre d’un scandale sexuel. Ces derniers font partie du Castilla et de l’équipe C mais l’affaire fait bien sûr grand bruit en Espagne.

Alors que l’enquête avance, El Mundo révèle qu’une nouvelle victime s’est ajoutée au scandale au sujet de l’ enregistrement et la diffusion d’une vidéo à contenu sexuel entre une jeune fille de 16 ans et donc, une autre, dont on ne connait pas encore l’identité. Pour rappel, c’est la mère de l’une des deux victimes qui a alerté les forces de l’ordre après qu’une vidéo intime de sa fille circulait dans les groupes WhatsApp de certains joueurs du Castilla et trois autres du Real Madrid C.